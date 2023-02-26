Сака продлит контракт с «Арсеналом» до 2027 года

Дата публикации: 26-02-2023

Букайо Сака пролонгирует соглашение с «Арсеналом» до середины 2027 года. Информацию в своем Twitter-аккаунте разместил Николо Скира. О размере зарплаты вингера после заключения нового контракта не сообщается.



Сака обучался футболу в академии «Арсенала». В ноябре 2018 года он впервые сыграл за основу «пушкарей». В текущем сезоне на счету 21-летнего футболиста 31 игра (10 забитых мячей, 8 результативных передач).



Рыночный ценник на англичанина составляет 100 000 000 евро («Transfermarkt»).



В составе «Арсенала» вингер стал обладателем Кубка Англии 2020 года и Суперкубка Англии 2021 года.



Сака дебютировал в английской сборной в октябре 2020 года. Всего в его активе 24 встречи за национальную команду (7 голов).