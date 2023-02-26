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Дракслер пропустит остаток сезона из-за травмы голеностопа

Дата публикации: 26-02-2023

«Record» пишет, что сезон для Юлиана Дракслера завершен. Хавбек «ПСЖ», арендованный «Бенфикой», больше не поможет португальской команде из-за полученного ранее повреждения.

Операция на голеностопе не позволит немцу выйти на поле в сезоне 2022/2023. При этом Дракслер не вернется в «Пари Сен-Жермен», а будет восстанавливаться в стане «Бенфики».

«Орлы» арендовали 29-летнего игрока в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне в активе Дракслера 18 встреч за «Бенфику» (2 забитых мяча). Его арендное соглашение с лиссабонцами истекает ближайшим летом.

С «ПСЖ» Дракслер связан трудовыми отношениями до середины 2024 года. Рыночная стоимость вингера составляет 12 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

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