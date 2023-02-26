«Тоттенхэм» определился с потенциальной заменой Кейну

Дата публикации: 26-02-2023

По данным ресурса «Sport Bild», «Тоттенхэм» заинтересован в услугах Элье Ваи. Форварда «Монпелье» лондонцы намерены подписать в случае ухода Гарри Кейна. Руководство «шпор» впечатлено прогрессом француза, а скауты клуба продолжают наблюдать за игрой Ваи.



Ранее ряд источников сообщали о возможном уходе Кейна из «Тоттенхэма» по окончании сезона. Контракт бомбардира сборной Англии со «шпорами» действует до лета 2024 года. Заполучить Гарри хотят «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Бавария».



Ваи воспитывался в структуре «Монпелье». Действующее соглашение 20-летнего футболиста с клубом истекает в 2025 году. В текущем розыгрыше чемпионата Франции на счету нападающего 8 забитых мячей и 2 ассиста в 21 игре.



Transfermarkt.de оценивает Ваи в € 18 млн.