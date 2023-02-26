01:33 ()
Свернуть список

«Тоттенхэм» определился с потенциальной заменой Кейну

Дата публикации: 26-02-2023

По данным ресурса «Sport Bild», «Тоттенхэм» заинтересован в услугах Элье Ваи. Форварда «Монпелье» лондонцы намерены подписать в случае ухода Гарри Кейна. Руководство «шпор» впечатлено прогрессом француза, а скауты клуба продолжают наблюдать за игрой Ваи.

Ранее ряд источников сообщали о возможном уходе Кейна из «Тоттенхэма» по окончании сезона. Контракт бомбардира сборной Англии со «шпорами» действует до лета 2024 года. Заполучить Гарри хотят «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Бавария».

Ваи воспитывался в структуре «Монпелье». Действующее соглашение 20-летнего футболиста с клубом истекает в 2025 году. В текущем розыгрыше чемпионата Франции на счету нападающего 8 забитых мячей и 2 ассиста в 21 игре.

Transfermarkt.de оценивает Ваи в € 18 млн.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close