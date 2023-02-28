У Мбаппе есть четыре месяца, чтобы решить, хочет ли он оставаться в «ПСЖ» после 2024 года

Дата публикации: 28-02-2023

В скором времени Килиану Мбаппе предстоит определиться со своим будущим. По данным издания «L’Équipe», в соглашении форварда с «ПСЖ», рассчитанном до середины 2024 года, прописана опция пролонгации на 1 год. Чтобы активировать ее, у игрока есть 4 месяца.



Руководство парижан намерено приложить максимум усилий, чтобы сохранить Мбаппе. Если француз откажется продлевать сотрудничество с клубом, то «Пари Сен-Жермен» придется подумать о его продаже ближайшим летом, поскольку в 2024 году он может покинуть «Парк де Пренс» бесплатно.



Сообщается, что для «красно-синих» пролонгация контракта с Мбаппе является более приоритетной целью, чем переговоры по новому соглашению с Месси.



В сезоне 22/23 Килиан провел за парижан 29 игр (29 забитых мячей, 7 ассистов).