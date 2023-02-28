03:43 ()
Свернуть список

Агент Салаха отреагировал на слухи о том, что «Ливерпуль» продаст игрока в случае непопадания в ЛЧ

Дата публикации: 28-02-2023

Рами Аббас, работающий с Мохамедом Салахом, прокомментировал слухи об уходе своего клиента из «Ливерпуля». Ранее появилась информация, что «мерсисайдцы» могут продать нападающего, если клубу не удастся добыть путевку в элитный еврокубок на будущий сезон.

«Чушь. Подобное не обсуждалось и не планировалось. Мы даже не рассматриваем такой вариант, при котором «Ливерпуль» не сможет пробиться в Лигу чемпионов», - написал агент египтянина в соцсети.

Трудовые отношения Салаха с «красными» истекают в 2025 году. В текущем сезоне на счету 30-летнего форварда 35 встреч за «Ливерпуль», в которых он отметился 19 голами и 9 результативными пасами.

Рыночный ценник на футболиста составляет 80 000 000 евро («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close