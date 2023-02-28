Агент Салаха отреагировал на слухи о том, что «Ливерпуль» продаст игрока в случае непопадания в ЛЧ

Дата публикации: 28-02-2023

Рами Аббас, работающий с Мохамедом Салахом, прокомментировал слухи об уходе своего клиента из «Ливерпуля». Ранее появилась информация, что «мерсисайдцы» могут продать нападающего, если клубу не удастся добыть путевку в элитный еврокубок на будущий сезон.



«Чушь. Подобное не обсуждалось и не планировалось. Мы даже не рассматриваем такой вариант, при котором «Ливерпуль» не сможет пробиться в Лигу чемпионов», - написал агент египтянина в соцсети.



Трудовые отношения Салаха с «красными» истекают в 2025 году. В текущем сезоне на счету 30-летнего форварда 35 встреч за «Ливерпуль», в которых он отметился 19 голами и 9 результативными пасами.



Рыночный ценник на футболиста составляет 80 000 000 евро («Transfermarkt»).