Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года

Дата публикации: 28-02-2023

«Чемпионат», ссылаясь на некий источник, владеющий информацией, пишет, что Александр Головин пролонгировал трудовой договор с «Монако». Новое соглашение полузащитника с «монегасками» действует до середины 2026 года. В заключенном контракте размер отступных не прописан.



Головин является воспитанником ЦСКА. В «Монако» футболист перебрался 5 лет назад. За россиянина клуб выступающий в Лиге 1 заплатил 30 млн евро.



В сезоне-22/23 в активе Головина 35 встреч за «красно-белых» (6 забитых мячей, 7 голевых передач). Рыночный ценник на 26-летнего хавбека равняется 22 млн евро (Transfermarkt.de).



Дебют Александра в сборной России состоялся в 2015 году. Всего в его активе 45 игр за национальную команду (5 забитых мячей).