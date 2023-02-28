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«Ливерпуль» нацелился на топ-нападающего из Португалии

Дата публикации: 28-02-2023

«Ливерпуль» рассматривает вариант с покупкой Рафаэла Леау. Трансфер нападающего «Милана» оценивается в 150 млн евро. Англичане надеются уменьшить эту сумму, включив в соглашение Луиса Диаса.

Текущий сезон для «Ливерпуля» складывается неудачно, потому по его окончании клуб может ожидать глобальная перестройка. Ранее на это намекал и Юрген Клопп, возглавляющий «мерсисайдцев». Подписание Леау позволит усилить атакующую линию команды, которая заметно потеряла после ухода Садио Мане в «Баварию».

23-летний португалец связан контрактом с «Миланом» до июня 2024 года. Клуб рассчитывает убедить Леау пролонгировать соглашение. Если форвард откажется, то вероятность его продажи ближайшим летом заметно возрастет.

Источник – «CalcioMercatoWeb».

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