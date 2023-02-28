Защитник «ПСЖ» Кимпембе выбыл до конца сезона из-за травмы

Дата публикации: 28-02-2023

Преснел Кимпембе пропустит оставшуюся часть сезона из-за повреждения. Об этом сообщил Кристоф Галтье, возглавляющий «Пари Сен-Жермен».



«У Кимпембе серьезная травма, и мы не сможем рассчитывать на него до конца сезона. Он чувствует заметные болевые ощущения в ахилловом сухожилии. По всей видимости, это серьезно», - рассказал Гальтье «Prime Video».



Кимпембе получил травму в игре с «Марселем» в рамках 25-го тура французской Лиги 1, которая состоялась в минувшее воскресенье. Защитник провел на поле всего 16 минут, после чего был заменен. Футболиста унесли на носилках, поскольку сам он не смог уйти с поля.



В текущей кампании на счету Кимпембе 15 матчей во всех соревнованиях (без результативных действий). Его контракт с действующим чемпионом Франции истекает в 2024 году.