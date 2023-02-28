Канселу не исключил возвращения в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 28-02-2023

Жоау Канселу может вернуться на «Этихад Стэдиум» по истечении срока аренды. Об этом рассказал сам футболист.



«В Англии я переживаю только за «Манчестер Сити» и верю, что клуб сможет победить, чтобы по завершении сезона я отпраздновал один титул в Англии и один в Германии. «Сити» невероятная команда, время там было лучшим в моей жизни, но все заканчивается. Однако, кто знает, я еще могу вернуться по окончании сезона», - публикует слова Канселу ресурс «Sky Sports».



Вторую половину сезона 2022/2023 португалец проводит в аренде в «Баварии». Мюнхенцы могут выкупить его за 70 000 000 евро. В 6 поединках за немецкую команду крайний защитник отметился 2 ассистами.



Соглашение Канселу с «горожанами» рассчитано до лета 2027 года.