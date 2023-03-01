«Челси» договорился с Канте о продлении контракта до 2026 года

Дата публикации: 01-03-2023

Н`Голо Канте останется в «Челси», пишет «Footmercato». Действующий контракт опорника с «аристократами» рассчитан до середины 2023 года. Стороны договорились о продлении сотрудничества до лета 2026 года. Помимо этого, в новом соглашении появится опция, позволяющая пролонгировать его еще на 1 сезон.



Сообщается, что Канте все устраивает в «Челси», и он не планирует уходить из клуба. Француз после возвращения в строй надеется сыграть в центре полузащиты лондонцев вместе с Энцо Фернандесом.



В текущем сезоне на счету Канте всего 2 игры в составе «синих» (без результативных действий). Футболист не выходил на поле с августа 2022 года из-за повреждения подколенного сухожилия.



Ранее СМИ писали, что по окончании сезона Канте может уйти из «Челси».