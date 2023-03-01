«Айнтрахт» следит за нападающим сборной Египта Мармушем

Дата публикации: 01-03-2023

«GGFN» информирует об интересе «Айнтрахта» к Омару Мармушу. Клуб из Франкфурта следит за ситуацией с форвардом «Вольфсбурга», который по окончании сезона может стать свободным агентом.



Египтянин пополнил состав «зелено-белых» в 2017 году. Клуб несколько раз отправлял его в аренду в «Санкт-Паули» и «Штутгарт». Также Мармуш успел поиграть за вторую команду «Вольфсбурга».



В сезоне 2022/2023 египтянин провел за «волков» 24 встречи (4 забитых мяча, 1 ассист). Контракт 24-летнего игрока с клубом истекает ближайшим летом.



Ранее СМИ писали, что Омар интересен менхенгладбахской «Боруссии». Руководство «гладбаха» видит в нем потенциального сменщика Маркуса Тюрама, который покинет команду по завершении сезона.