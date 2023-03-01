Забитцер хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 01-03-2023

Марсель Забитцер намерен продолжить карьеру в «Ман Юнайтед». Центральный полузащитник, правами на которого владеет «Бавария», был арендован «манкунианцами» в январе. Информацией поделился Фабрицио Романо.



Инсайдер отметил, что австрийца все устраивает в Манчестере. У 28-летнего футболиста хорошие отношения с Эриком тен Хагом, возглавляющим «красных дьяволов».



Также ситуацию описывает и агент австрийца, который утверждает, что его клиенту нравится в «МЮ».



Ранее ряд источников сообщали, что мюнхенцы готовы расстаться с Забитцером, поскольку летом клуб собирается подписать в ранге свободного агента Конрада Лаймера, в настоящий момент защищающего цвета «РБ Лейпциг».



За «Юнайтед» австриец провел 5 встреч (без результативных действий).