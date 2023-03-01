«Ман Сити» заинтересован в подписании Ковачича

Дата публикации: 01-03-2023

«The Telegraph» информирует, что «Манчестер Сити» может усилиться Матео Ковачичем, выступающим за «Челси».



В ближайшее время хорвату предстоит определиться со своим будущим в лондонском клубе, поскольку его соглашение с «синими» рассчитано до середины 2024 года. «Горожане» наблюдают за тем, как будет развиваться ситуация.



Цвета «Челси» Ковачич защищает с 2018 года. Лондонцы выкупили его контракт у «Реала» за 45 000 000 евро.



В нынешнем сезоне на счету 28-летнего игрока 23 матча за «аристократов», в которых он отметился 1 забитым мячом и 1 голевым пасом.



Рыночная стоимость хавбека – 40 млн евро («Transfermarkt»).



В активе Ковачича 91 игра за сборную Хорватии (3 забитых мяча).