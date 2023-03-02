Источник: Зе Луиш перейдет в «Химки». От него отказался ЦСКА

Дата публикации: 02-03-2023

В Telegram-канале Ивана Карпова появилась информация, что следующим клубом Зе Луиша могут стать «Химки». Инсайдер утверждает, что в скором времени экс-форвард «Спартака» и «Локомотива» приедет в Россию, после чего подпишет соглашение с подмосковной командой.



В сентябре 2022 года нападающий перешел в «Хатайспор», но отыграл за турецкий клуб всего полсезона. Зе Луиш решил найти себе новую команду после того, как в ФИФА дали соответствующее разрешение. Агенты игрока пытались трудоустроить его в ЦСКА, но «армейцы» отказались от услуг кабовердианца. Клуб не устроили малый универсализм форварда и то, что ранее он выступал за «Спартак».



Рыночный ценник на Зе Луиша составляет 1,2 млн евро («Transfermarkt»).