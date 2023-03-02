«Арсенал», скорее всего, выиграет трансферную борьбу за Райса у «Челси»

Дата публикации: 02-03-2023

«The Times» пишет, что по окончании сезона Деклан Райс может оказаться в «Арсенале». «Канониры» не сомневаются в успешном завершении сделки по подписанию хавбека «Вест Хэма». Сумма трансфера может составить около 90 млн евро. Другим претендентом на футболиста является «Челси».



Ранее СМИ сообщали, что «молотобойцы» хотят получить за Райса 110 000 000 евро.



Деклан находится в структуре «Вест Хэма» с 2013 года. Его дебют за команду Дэвида Мойеса состоялся в 2017 году. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего опорника 30 встреч за лондонцев, в которых он отметился 2 ассистами и 3 голевыми передачами.



Контракт Райса с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt.de оценивает англичанина в 80 млн евро.