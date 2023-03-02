00:11 ()
Свернуть список

«Арсенал», скорее всего, выиграет трансферную борьбу за Райса у «Челси»

Дата публикации: 02-03-2023

«The Times» пишет, что по окончании сезона Деклан Райс может оказаться в «Арсенале». «Канониры» не сомневаются в успешном завершении сделки по подписанию хавбека «Вест Хэма». Сумма трансфера может составить около 90 млн евро. Другим претендентом на футболиста является «Челси».

Ранее СМИ сообщали, что «молотобойцы» хотят получить за Райса 110 000 000 евро.

Деклан находится в структуре «Вест Хэма» с 2013 года. Его дебют за команду Дэвида Мойеса состоялся в 2017 году. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего опорника 30 встреч за лондонцев, в которых он отметился 2 ассистами и 3 голевыми передачами.

Контракт Райса с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt.de оценивает англичанина в 80 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close