Рейнилду пропустит из-за травмы до восьми месяцев

Дата публикации: 02-03-2023

Издание «Mundo Deportivo» рассказало о сроках восстановления Рейнилду Мандава. В текущем сезоне защитник уже не поможет «Атлетико».



Ранее сообщалось, что игрок пропустит порядка 5-6 месяцев из-за повреждения крестообразной связки, полученного в игре с «Реалом». Однако после хирургического вмешательства врачи ухудшили первоначальные прогнозы. По их мнению, из-за травмы обоих менисков на восстановление защитника потребуется около 7-8 месяцев.



«Атлетико» выкупил права на Рейнилду в январе 2022 года у «Лилля», подписав с ним соглашение на 3,5 года. В текущем сезоне Мандава провел за «матрасников» 33 встречи (без результативных действий).



Transfermarkt.de оценивает его в 25 млн евро.