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«Манчестер Юнайтед» хочет совершить два громких трансфера летом

Дата публикации: 02-03-2023

Ближайшим летом «Ман Юнайтед» может оформить сразу 2 громких трансфера, сообщает «Manchester Evening News». Эрик Тен Хаг, недавно выигравший с командой Кубок Лиги, планирует усилить состав по окончании сезона.

Специалист рассчитывает купить игрока в нападение. Среди потенциальных целей «манкунианцев» значатся Гонсалу Рамуш, выступающий за «Бенфику», Виктор Осимхен из «Наполи» и Гарри Кейн, принадлежащий «Тоттенхэму».

Летом «Юнайтед» вернется к проработке вопроса с переходом Френки Де Йонга, который отказался переезжать из Барселоны в Манчестер перед началом сезона. Тен Хаг считает, что клуб сможет подписать хавбека. Если сделать этого не удастся, то «красные дьяволы» переключатся на Джуда Беллингема, выступающего за «Боруссию» из Дортмунда.

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