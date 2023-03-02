Новая беспроигрышная акция 1xBet: суперпризы - гаджеты Apple, Nintendo и JBL

Дата публикации: 02-03-2023

Ставки на спорт в приложении 1xBet уже давно стали ежедневной практикой для сотен тысяч игроков надежного букмекера. А теперь за них можно еще и выиграть топ-награды в новой акции App&Win, в которой призы получит каждый участник. Да, вам не показалось: к-а-ж-д-ы-й.

А теперь по пунктам. Чтобы принять участие в акции, нужно выполнить 4 простых условия:





Зарегистрироваться/быть зарегистрированным на 1xBet Нажать на кнопку “Принять участие” на странице акции, а также дать согласие на участие в бонусных акциях в личном кабинете в приложении букмекера Делать ставки на спорт в приложении 1xBet до 23 апреля Размер каждой ставки должен быть от $5, а коэффициент события - не ниже 1,6

В акции могут участвовать и ординары, и экспрессы с коэффициентами событий в них от 1,6. Каждая рассчитанная ставка дает право на прокрутку призового колеса в приложении 1xBet. Эти прокрутки гарантированно принесут игроку одну из следующих наград:

от 1 до 5 прокруток Lucky Wheel;

фрибет на эквивалент суммы от 5 до 20 долларов США в валюте ставки;

от 50 до 500 бонусных баллов;

смарт-часы Apple Watch Series 8 45mm;

от 1 до 20 акционных билетов для участия в финальном розыгрыше суперпризов.

По итогам акции среди всех акционных билетов случайным образом будут выбраны победители, которые получат:

за 1 место - ноутбук Apple MacBook Pro 14" (5 победителей);

за 2 место - игровая консоль Nintendo Switch (25 победителей);

за 3 место - портативная акустика JBL Charge 5 (50 победителей).

Также в рамках определения победителей акции будут разыграны сотни тысяч бонусных баллов для новых ставок на 1xBet. Финальный розыгрыш наград состоится 25 апреля на странице акции.

Делайте ставки в рамках промо App&Win и побеждайте вместе с надежным букмекером 1xBet!