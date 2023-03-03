«Ювентус» сообщил о продлении контракта с Данило

Дата публикации: 03-03-2023

На сайте «Ювентуса» появилась информация о пролонгации соглашения с Данило. Туринцы продлили с бразильцем трудовые отношения до лета 2025 года.



Данило воспитывался в клубе «Америка Минейро». Его европейская карьера началась в «Порту». В «Ювентус» защитник перешел в августе 2019 года из «Ман Сити». За футболиста туринский клуб заплатил 37 млн евро.



В сезоне 2022/2023 Данило провел за «бьянконери» 33 встречи, в которых отметился 3 забитыми мячами и 3 результативными передачами.



Рыночная стоимость 31-летнего защитника составляет 12 000 000 евро (данные с портала Transfermarkt.de).



За сборную Данило дебютировал в 2011 году. Всего на его счету 49 матчей за национальную команду (1 забитый мяч).