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«Ювентус» сообщил о продлении контракта с Данило

Дата публикации: 03-03-2023

На сайте «Ювентуса» появилась информация о пролонгации соглашения с Данило. Туринцы продлили с бразильцем трудовые отношения до лета 2025 года.

Данило воспитывался в клубе «Америка Минейро». Его европейская карьера началась в «Порту». В «Ювентус» защитник перешел в августе 2019 года из «Ман Сити». За футболиста туринский клуб заплатил 37 млн евро.

В сезоне 2022/2023 Данило провел за «бьянконери» 33 встречи, в которых отметился 3 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Рыночная стоимость 31-летнего защитника составляет 12 000 000 евро (данные с портала Transfermarkt.de).

За сборную Данило дебютировал в 2011 году. Всего на его счету 49 матчей за национальную команду (1 забитый мяч).

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