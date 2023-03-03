«Бавария» может рассмотреть продажу Гнабри и Зане летом

Дата публикации: 03-03-2023

По окончании сезона «Бавария» может рассмотреть вариант с продажей Лероя Зане и Сержа Гнабри, пишет «Bild».



Руководство мюнхенской команды полагает, что качество игры, демонстрируемое футболистами, не соответствует их зарплатам в клубе. После катарского ЧМ они потеряли место в основе «Баварии». Если никаких перемен не произойдет, то мюнхенцы могут расстаться с Зане и Гнабри при наличии выгодного предложения.



В нынешнем сезоне в активе Гнабри 33 встречи за «Баварию» (11 голов, 11 ассистов). Его контракт с клубом действует до середины 2026 года.



Зане в текущем сезоне выходил на поле в составе «красных» в 28 играх (12 голов, 6 ассистов). Соглашение 27-летнего вингера с командой Юлиана Нагельсмана истекает в 2025 году.