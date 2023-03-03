Моуринью уволят из «Ромы» без Лиги чемпионов

Дата публикации: 03-03-2023

«La Gazzetta dello Sport» утверждает, что Жозе Моуринью лишится работы, если «Роме» не удастся завоевать путевку в ЛЧ по завершении сезона.



Из Серии А в главный клубный турнир Европы выходят первые 4 команды. После 24 туров римляне находятся на 5-й строчке с 44 набранными очками. Отставание от «Лацио», идущего четвертым, составляет 1 очко. При этом от 2-го места «Рому» отделяют всего 3 балла.



Моуринью возглавил «джаллоросси» в 2021 году. Действующее соглашение с португальцем рассчитано до июня 2024 года. Вместе с «Ромой» специалисту покорился всего один турнир. В прошлом году его подопечные выиграли Лигу конференций.



28-го февраля «Рома» неожиданно уступила «Кремонезе», который на тот момент шел на последней строчке в Серии А.