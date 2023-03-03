02:03 ()
Свернуть список

Моуринью уволят из «Ромы» без Лиги чемпионов

Дата публикации: 03-03-2023

«La Gazzetta dello Sport» утверждает, что Жозе Моуринью лишится работы, если «Роме» не удастся завоевать путевку в ЛЧ по завершении сезона.

Из Серии А в главный клубный турнир Европы выходят первые 4 команды. После 24 туров римляне находятся на 5-й строчке с 44 набранными очками. Отставание от «Лацио», идущего четвертым, составляет 1 очко. При этом от 2-го места «Рому» отделяют всего 3 балла.

Моуринью возглавил «джаллоросси» в 2021 году. Действующее соглашение с португальцем рассчитано до июня 2024 года. Вместе с «Ромой» специалисту покорился всего один турнир. В прошлом году его подопечные выиграли Лигу конференций.

28-го февраля «Рома» неожиданно уступила «Кремонезе», который на тот момент шел на последней строчке в Серии А.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close