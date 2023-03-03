Владельцы «Формулы-1» интересуются покупкой «Ливерпуля»

Дата публикации: 03-03-2023

«Telegraph» информирует, что «Liberty Media», которой принадлежит «Формула-1», рассматривает вариант с приобретением «Ливерпуля».



«Fenway Sports Group», в собственности которой находятся «мерсисайдцы», занимается поисками новых миноритарных владельцев команды. В числе претендентов значится и «Liberty Media». Вместе с тем в клубе не рассматривают полную продажу команды. В настоящий момент не сообщается, какую долю в «Ливерпуле» собираются реализовать нынешние владельцы.



С 2017 года в собственности «Liberty Media» находится «Формула-1». В 2022 году компания получила предложение, связанное с гоночным активом, от инвесторов из Саудовской Аравии. Однако владельцы «Формулы-1» отказались продавать ее за 20 млрд долларов.