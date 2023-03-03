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«МЮ» включился в гонку за игроком «Саутгемптона»

Дата публикации: 03-03-2023

По информации издания «Daily Mail», Ромео Лавия, принадлежащий «Саутгемптону», может пойти на повышение. Бельгиец интересен «Арсеналу», «Челси» и «Ман Юнайтед».

Опорник начинал заниматься футболом в структуре «Андерлехта». Однако еще в юношеском возрасте он перебрался в академию «Манестер Сити». Пробиться в основу «горожан» ему не удалось. Минувшим летом права на бельгийца выкупил «Саутгемптон». Сумма трансфера составила 12,3 млн евро.

В текущем сезоне на счету 19-летнего опорника 21 встреча за английскую команду (1 забитый мяч, 1 результативная передача).

Контракт Лавии с «Саутгемптоном» истекает в июне 2027 года. Рыночный ценник на бельгийца составляет 25 млн евро (Transfermarkt.de).

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