«МЮ» включился в гонку за игроком «Саутгемптона»

Дата публикации: 03-03-2023

По информации издания «Daily Mail», Ромео Лавия, принадлежащий «Саутгемптону», может пойти на повышение. Бельгиец интересен «Арсеналу», «Челси» и «Ман Юнайтед».



Опорник начинал заниматься футболом в структуре «Андерлехта». Однако еще в юношеском возрасте он перебрался в академию «Манестер Сити». Пробиться в основу «горожан» ему не удалось. Минувшим летом права на бельгийца выкупил «Саутгемптон». Сумма трансфера составила 12,3 млн евро.



В текущем сезоне на счету 19-летнего опорника 21 встреча за английскую команду (1 забитый мяч, 1 результативная передача).



Контракт Лавии с «Саутгемптоном» истекает в июне 2027 года. Рыночный ценник на бельгийца составляет 25 млн евро (Transfermarkt.de).