«Арсенал» и «Тоттенхэм» хотят подписать полузащитника «Боруссии» Д

Дата публикации: 05-03-2023

В скором времени Юлиан Брандт может сменить клуб. Интерес к хавбеку «Боруссии» (Дортмунд) проявляют 2 английских топ-клуба. Речь идет об «Арсенале» и «Тоттенхэме».



Брандт воспитывался в академии «Вольфсбурга». В «Боруссию» футболист попал из «Байера». «Шмели» выкупили его контракт летом 2019 года, заплатив 25 000 000 евро.



В текущем сезоне в активе 26-летнего игрока 9 забитых мячей и 5 результативных передач в 31 встрече за клуб. С дортмундцами Брандт связан трудовыми отношениями до середины 2024 года. Рыночный ценник на Юлиана составляет 28 млн евро (по версии «Transfermarkt»).



За сборную Германии Брандт провел 39 встреч, отметившись 3 забитыми мячами. Источник – издание «Bild».