«Тоттенхэм» хочет подписать защитника «РБ Лейпциг» Гвардиола

Дата публикации: 05-03-2023

По информации издания «Daily Mail», к претендентам на Йошко Гвардиола добавился «Тоттенхэм». Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны итальянских и испанских команд.



Фабио Паратичи, занимающий должность спортивного директора лондонцев, уверен в необходимости подписания защитника. Правами на хорвата владеет «Лейпциг». Своего футболиста немецкий клуб оценивает в сумму порядка 50 млн фунтов.



Контракт Гвардиола с «быками» действует до лета 2027 года. В текущем сезоне хорват выходил на поле в футболке «Лейпцига» в 29 встречах и отметился в них 2 забитыми мячами. Ценник на 21-летнего защитника равняется 75 млн евро («Transfermarkt»).



Гвардиол воспитывался в структуре загребского «Динамо».