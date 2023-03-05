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«Тоттенхэм» хочет подписать защитника «РБ Лейпциг» Гвардиола

Дата публикации: 05-03-2023

По информации издания «Daily Mail», к претендентам на Йошко Гвардиола добавился «Тоттенхэм». Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны итальянских и испанских команд.

Фабио Паратичи, занимающий должность спортивного директора лондонцев, уверен в необходимости подписания защитника. Правами на хорвата владеет «Лейпциг». Своего футболиста немецкий клуб оценивает в сумму порядка 50 млн фунтов.

Контракт Гвардиола с «быками» действует до лета 2027 года. В текущем сезоне хорват выходил на поле в футболке «Лейпцига» в 29 встречах и отметился в них 2 забитыми мячами. Ценник на 21-летнего защитника равняется 75 млн евро («Transfermarkt»).

Гвардиол воспитывался в структуре загребского «Динамо».

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