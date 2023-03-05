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«Атлетико» не собирается много тратить в летнее трансферное окно

Дата публикации: 05-03-2023

Хесус Медина поделился информацией о трансферных планах «Атлетико» на ближайшее лето.

Журналист отметил, что мадридцы планируют ограничить расходы на покупки новых футболистов. «Матрасники» сосредоточатся на рынке свободных агентов. Именно он будет рассматриваться клубом в качестве основного на ближайшее трансферное окно.

Летом статус свободных агентов получат Чаглар Сеюнджу и Маркус Тюрам. Отмечается, что обоих игроков хочет видеть Диего Симеоне.

Кроме того, шанс проявить себя будет у игроков, которые вернутся в «Атлетико» из аренды. Также «красно-белые» могут задействовать футболистов из академии клуба.

В сезоне 2022/2023 мадридцы выступают не слишком удачно. «Атлетико» уже вылетел из еврокубков, а в таблице Ла Лиги занимает четвертую строчку.

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