«Интер» рассчитывает арендовать полузащитника «Барселоны»

Дата публикации: 05-03-2023

Франк Кессье может сменить «Барселону» на «Интер», пишет «Get Italian Football News», ссылаясь «La Gazzetta dello Sport». Миланцы заинтересованы в подписании полузащитника. Сам игрок также готов рассмотреть вариант с возвращением в Серию А.



«Интер» уже пытался заполучить Кессье минувшей зимой. «Нерадзурри» предлагали «Барсе» обменять хавбека на Марцело Брозовича, но сделка так и не состоялась. На текущий момент подобный вариант не рассматривается, несмотря на то, что итальянский гранд подыскивает для хорвата новую команду.



«Интер» собираются арендовать Кессье, прописав в договоре возможность выкупа. В Милане рассчитывают, что за полноценный переход 26-летнего футболиста клуб заплатит не больше 30 млн евро.