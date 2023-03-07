Заработайте с 1xBet: лучшие ставки на “Оскар”-2023

Дата публикации: 07-03-2023

Топ-букмекер рассказывает, как поднять денег на главном событии мировой киноиндустрии.

Глобальная букмекерская компания 1xBet всегда старается предоставить своим клиентам свежие идеи для заработка. И вот новая возможность - сделать удачную ставку на лауреатов премии “Оскар”.

В ночь с 12 на 13 марта состоится 95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Она же - попросту “Оскар”. Это главное событие в мире кино по той простой причине, что уже давно есть Голливуд и все остальные.

Америка умеет делать шоу, о чем бы ни шла речь, показывая зрителям истории, которые цепляют. И неслучайно лучший баскетболист XXI века Леброн Джеймс признавался, что для его карьеры важно сыграть за “Лейкерс”: именно в Лос-Анджелесе, рядом с Голливудом, стоят самые яркие в мире софиты, и тебя видят миллиарды людей.

Пока чуть меньшее количество людей, но тоже очень много заходят ежедневно на сайт 1xBet, чтобы сделать ставки. И не только на спорт, но и на события в мире кино, шоу-бизнеса и, конечно же, на лауреатов премии “Оскар”. У премиум-букмекера можно найти варианты заработка для всех - и ниже несколько ставок, которые могут вам подойти.

Конечно, перефразируя великий фильм Роберта Земекиса, “Оскар” - как коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, что внутри. Но с 1xBet вы заранее можете не только немного узнать о “вкусе” этих самых “конфет”, а также заработать на уже реальные конфеты, билеты в кино и, возможно, даже на билет в Лос-Анджелес на следующую церемонию вручения наград.

Если хочется верных денег: “Пиноккио” - лучший полнометражный мультфильм, коэффициент 1.04

Гильермо дель Торо взял известную всему миру историю и немного модернизировал ее. Действие сказки Карло Коллоди перенесено в Италию 1930-х годов, где уже пришел к власти Бенито Муссолини, и в этой стране перспективы Пиноккио выглядят пугающими.

Тоталитарное государство начинает настоящую охоту за деревянным мальчиком - ведь он может стать идеальным солдатом, не знающим усталости и не нуждающимся во сне. Конечно, в итоге добро побеждает зло, ведь даже у дель Торо есть пределы допустимого. Но нельзя не задуматься о мире, отстающем от той Италии на сто лет. И способность мультфильма вызывать такие мысли - признак большого искусства.

1xBet предлагает сделать ставку на победу “Пиноккио”. Еще раз взгляните на коэффициент - шансы проиграть просто ничтожны.

Если любите истории перевоплощения: Брендан Фрейзер - лучший актер за 1.82

Любой исход, кроме непобеды Фрейзера в этой номинации, будет неожиданностью. А весьма приятный коэффициент на триумф Брендана - заслуга того, что: а) на 1xBet вообще высокие коэффициенты; б) в этом году действительно есть ряд плотных конкурентов. Прежде всего - Колин Фаррелл (“Банши Инишерина” - 5.30) и Остин Батлер (“Элвис” - 2.43).

Голливуд любит, когда история в кадре дополняется историей за кадром. У Фрейзера оба компонента выглядят мощно. Роль мужчины, весящего 300 килограмм и страдающего от одиночества, сама по себе - очень благодатный материал. Добавьте к этому взлеты и падения самого Фрейзера: этот актер ушел со звездной орбиты из-за депрессии, неудачных операций и набора веса, но в итоге сделал выдающийся камбэк. У других артистов, претендующих на “Оскар”, просто нет такого бэкграунда.

Неудача Брендана Фрейзера станет не только неожиданностью, но и чудовищной несправедливостью. А весьма приятный коэффициент на его триумф лишний раз доказывает, что с помощью 1xBet вы можете увеличить свой доход.

Если цените легенд кино: Стивен Спилберг - лучший режиссер за 4.32

“Фабельманы”, с которыми великий мастер пытается выиграть свою уже третью режиссерскую статуэтку - его автобиография. Воспоминание о детстве и юношестве, годах, когда зарождалась его мечта. Ностальгический фильм, который не может не нравится - в этом отличие “Фабельманов” от прекрасного “Вавилона” Дэмьена Шазелла, для просмотра которого надо хотя бы минимально быть знакомым с эпохой перехода от немого кино к звуковому.

Спилберг не требует от своего зрителя такой квалификации. Достаточно лишь внимания и готовности сопереживать взрослеющему Сэмми - alter ego режиссера. Да, этот фильм не стал хитом проката, но не оценить исповедь маэстро киноакадемики не могли. Спилбергу уже под 80, как знать, сколько фильмов его еще ждет - отдать должное великому Стивену наверняка захотело немало голосовавших.

Поддержать Спилберга - но ставкой - можете и вы: для этого надежный букмекер 1xBet предлагает отличный коэффициент на победу легендарного режиссера.

Если любите андердогов: Ана де Армас - лучшая актриса за 48

“Блондинка” Эндрю Доминика - рекордсмен 2022 года по числу номинаций на антипремию “Золотая малина”. Но исполнительница главной роли - номинантка на “Оскар”. Парадокс? Только для тех, кто не видел картину, в которой Ана де Армас не играет, а буквально проживает жизнь Мэрилин Монро. В результате оторвать взгляд от несколько затянутого (166 минут) фильма Доминика просто невозможно.

Дело не только в мастерстве гримеров или точной реконструкции знаменитых фотографий и сцен из жизни секс-символа Голливуда. Просто де Армас действительно изливает душу, показывая путь, который привел Монро к статусу одной из самых знаменитых и одновременно одной из самых несчастных звезд в истории. В свое время академики так и не рискнули дать Мэрилин хотя бы одну номинацию на “Оскар”, не говоря уже о статуэтке. Время отдавать долги?

Поставить на Ану можно, как и на других претендентов, у 1xBet - букмекера, который всегда дает отличный выбор.

Если хотите поставить на главный фильм: “Все везде и сразу” за 1.33

Фильм, который никто не считал фаворитом еще год назад. До этого в активе Дэна Квана и Дэниела Шайнерта была только одна полнометражка - яркий, но неформатный “Человек-швейцарский нож”. И вот вслед за историей, в которой все строится на общении героя, потерпевшего кораблекрушение, с найденным им трупом, зрителю предложили оценить историю об общении героини со своей семьей из параллельных вселенных.

Зритель оценил. Потому что это фильм о том, как всем нам важно найти опору, какой бы ураган не бушевал вокруг. И всегда можно взглянуть на себя и близких новыми глазами, оценить то, чего раньше не замечал - и создать эту самую опору даже в самый трудный момент. Резервы внутри себя - то, что было так важно для каждого из нас в 2022-м. И потому лучшего кандидата на фильм года при всей конкуренции не сыскать.

Конечно, этими номинациями список возможностей заработать с 1xBet не ограничивается. В линии компании есть все возможные победители “Оскара”, а также, например, то, будет ли допущена ошибка при объявлении победителя и кого покажут последним в памятном видео по итогам года.

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