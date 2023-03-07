Два гранда АПЛ поспорят за сербского вратаря Петровича

Дата публикации: 07-03-2023

«Mirror» сообщает об интересе 2 топ-клубов АПЛ к вратарю Джордже Петровичу, принадлежащему «Нью-Инглед Революшн». Футболист, выступающий в чемпионате MLS, привлек внимание «МЮ» и «Ливерпуля».



Свою профессиональную карьеру Петрович начинал в клубе «Чукарички», воспитанником которого он является. В Америку голкипер переехал весной 2022 года. «Нью-Инглед Революшн» заплатил за него немногим больше 0,9 млн евро.



За клуб МЛС Петрович провел 25 встреч (9 матчей без пропущенных голов). Соглашение 23-летнего серба с бостонской командой действует до конца 2025 года. Контрактом предусмотрена возможность пролонгации на 1 год.



Transfermarkt.de оценивает кипера в 2,5 млн евро.



В сборную Сербии Петрович вызывается с 2020 года.