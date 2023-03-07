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«Барселона» проявляет интерес к четырем футболистам «Манчестер Сити»

Дата публикации: 07-03-2023

«Барселона» присматривается сразу к 4 футболистам «Ман Сити». Каталонцы заинтересованы в услугах Бернарду Силвы, Эмерика Ляпорта, Родри и Илкая Гюндогана. Информацию опубликовал ресурс Sport.es.

Гюндоган связан контрактом с «горожанами» до конца сезона, потому летом он может перейти в другую команду бесплатно.

За Силву, соглашение с которым рассчитано до середины 2025 года, «Сити» хочет получить порядка 65 000 000 евро.

Ситуация с Ляпортом пока остается неясной. Если англичане подпишут Йошко Гвардиола из «Лейпцига», то клуб будет готов расстаться с 28-летним защитником.

Продавать Родри «горожане» не планируют. В «Манчестер Сити» считают 26-летнего испанца одним из ключевых футболистов команды.

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