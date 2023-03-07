Депутат Милонов сообщил, что готовит инициативу об отмене «Fan ID»

Дата публикации: 07-03-2023

Виталий Милонов заявил о намерении подготовить проект инициативы по отмене «Fan ID». Данная система, предназначенная для идентификации болельщиков, является обязательной для применения на всех аренах РПЛ со второй части сезона.



«С «Fan ID» получилось полное безумие. Порядок наступит, когда на стадионах не останется болельщиков. Тогда проблем точно не будет, хулиганить будет некому. Я занимаюсь соответствующей инициативой, намерен представить ее в скором времени. По моему мнению, «Fan ID» оказался неэффективным», - публикует заявление депутата ресурс «РБ Спорт».



Милонов также отметил, что верит в возможность отмены данной системы.



С введением «Fan ID» посещаемость стадионов резко сократилась, а многие активные фанаты клубов РПЛ решили бойкотировать матчи.