«МЮ» нацелился на защитника «Байера» Фримпонга

Дата публикации: 07-03-2023

«Манчестер Юнайтед» планирует подписать Джереми Фримпонга, защищающего цвета «Байера». Об этом в соцсети рассказал Кристиан Фальк.



Журналист подчеркнул, что сделка может состояться ближайшим летом. С Фримпонгом у Эрика тен Хага, возглавляющего «манкунианцев», налажен хороший контакт, что может облегчить осуществление трансфера.



Защитник воспитывался в «Манчестер Сити», в структуре которого он оставался до осени 2019 года. «Байер» выкупил права на Фримпонга у «Селтика», заплатив за него 11 млн евро.



В текущем сезоне на счету 22-летнего голландца 30 игр за немецкую команду (5 голов, 7 ассистов). Его соглашение с «фармацевтами» истекает в 2025 году.



Рыночная стоимость Фримпонга равняется 25 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»).