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Агент: Языджи может вернуться в ЦСКА

Дата публикации: 08-03-2023

Адам Чебеджи, работающий с Юсуфом Языджи, рассказал о возможности возвращения своего клиента в ЦСКА.

«Юсуф продолжает наблюдать за ЦСКА, он болеет за команду. Его хорошо приняли болельщики клуба. Выходили ли на меня представители «армейцев» в этом году? Нет, контактов не было», - публикует заявление агента Языджи ресурс «Metaratings».

Чебеджи отметил, что летом хавбек вернется в «Лилль», поскольку его аренда в «Трабзонспоре» завершится. После этого россияне смогут вновь попробовать согласовать трансфер футболиста.

В сезоне 2022/2023 на счету Языджи 17 матчей за турецкую команду (4 забитых мяча).

Рыночная стоимость 26-летнего полузащитника составляет 15 млн евро («Transfermarkt»).

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