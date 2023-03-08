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«МЮ» провел переговоры по трансферу полузащитника «Брайтона»

Дата публикации: 08-03-2023

Бен Джейкобс информирует, что «Ман Юнайтед» проявляет интерес к Алексису Мак Аллистеру, принадлежащему «Брайтону».

Журналист уточняет, что для оформления сделки «манкунианцам» должно хватить 65 млн евро. Трансфер хавбека может состояться по окончании сезона. Первый раунд переговоров стороны уже провели.

Интерес к Мак Аллистеру также проявляют «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль».

Трудовые отношения аргентинца с «Брайтоном» истекают в июне 2025 года. Контракт предусматривает опцию продления еще на 1 год. В нынешнем сезоне футболист отметился 8 голами и 1 ассистом в 23 встречах.

Transfermarkt.de оценивает Алексиса в 42 миллиона евро.

В декабре Мак Аллистер в составе сборной выиграл ЧМ в Катаре.

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