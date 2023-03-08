05:52 ()
Свернуть список

«Ливерпуль» пристально следит за ситуацией с Рабио

Дата публикации: 08-03-2023

Карьера Адриена Рабио может продолжиться на Туманном Альбионе, сообщает «90 min football». Интерес к хавбеку «Ювентуса» проявляет «Ливерпуль».

«Мерсисайдцы» наблюдают за ситуацией с новым контрактом француза. Действие текущего соглашения Рабио с «бьянконери» истекает ближайшим летом, потому по окончании сезона он может покинуть туринскую команду. В «Ливерпуле» не против подписать полузащитника бесплатно.

Перед началом сезона 2022/2023 Адриен мог стать игроком «МЮ». Однако его не устроила финансовая составляющая контракта с «красными дьяволами».

В текущем сезоне Рабио появлялся на поле в 29 встречах, отметившись 7 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.

Портал «Transfermarkt» оценивает стоимость 27-летнего француза € 25 млн.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close