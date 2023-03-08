«Ливерпуль» пристально следит за ситуацией с Рабио

Дата публикации: 08-03-2023

Карьера Адриена Рабио может продолжиться на Туманном Альбионе, сообщает «90 min football». Интерес к хавбеку «Ювентуса» проявляет «Ливерпуль».



«Мерсисайдцы» наблюдают за ситуацией с новым контрактом француза. Действие текущего соглашения Рабио с «бьянконери» истекает ближайшим летом, потому по окончании сезона он может покинуть туринскую команду. В «Ливерпуле» не против подписать полузащитника бесплатно.



Перед началом сезона 2022/2023 Адриен мог стать игроком «МЮ». Однако его не устроила финансовая составляющая контракта с «красными дьяволами».



В текущем сезоне Рабио появлялся на поле в 29 встречах, отметившись 7 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.



Портал «Transfermarkt» оценивает стоимость 27-летнего француза € 25 млн.