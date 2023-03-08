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«Атлетико» и «Арсенал» нацелились на Дауда

Дата публикации: 08-03-2023

Махмудом Даудом из «Боруссии» (Дортмунд) интересуются сразу 2 топ-клуба. Флориан Плеттенберг утверждает, что центральный полузащитник привлек внимание «Атлетико» и «Арсенала».

Контракт 27-летнего футболиста с «черно-желтыми» истекает ближайшим летом, после чего он получит статус свободного агента. Для «матрасников» и «канониров» вариант с бесплатным подписанием Дауда является весьма привлекательным.

В Дортмунде Махмуд находится с 2017 года. Его прежним клубом была менхенгладбахская «Боруссия», воспитанником которой он является. В текущем сезоне Дауд провел за дортмундцев лишь 6 встреч, не отметившись результативными действиями.

Рыночный ценник на 27-летнего игрока равняется 18 млн евро (по версии «Transfermarkt»).

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