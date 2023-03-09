СМИ: В контракте Сперцяна с «Краснодаром» прописаны отступные в 15 млн евро

Дата публикации: 09-03-2023

«РБ Спорт» раскрыл информацию о деталях соглашения «Краснодара» с Эдуардом Сперцяном. В контракте с полузащитником прописаны отступные, сумма которых составляет 15 000 000 евро. Именно столько намерены получить «быки» в случае продажи 22-летнего игрока в летнее межсезонье.



Источник утверждает, что текущий сезон для Сперцяна будет последним в «Краснодаре». Футболистом интересуются европейские клубы.



Сперцян является выпускником академии «Краснодара». В основе «быков» хавбек дебютировал в 2021 году. В нынешнем сезоне на его счету 11 забитых мячей и 7 ассистов в 24 встречах за «черно-зеленых».



Его соглашение с клубом действует до середины 2026 года. Transfermarkt.de оценивает Сперцяна в 9 млн евро.