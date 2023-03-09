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Вратарь сборной Испании Райя покинет «Брентфорд»

Дата публикации: 09-03-2023

Летом Давид Райя, принадлежащий «Брентфорду», может сменить команду. Голкипер рассчитывает получить предложение от клуба рангом выше. Об этом написал в соцсети Фабрицио Романо.

Трудовые отношения с Райей действуют до июня 2024 года. «Брентфорд» хотел сохранить стража ворот, но тот отказался пролонгировать контракт с клубом.

Состав «пчел» вратарь пополнил в июле 2019 года. За испанца «пчёлы» заплатили 3,35 млн евро. В сезоне 2022/2023 в активе 27-летнего футболиста 25 встреч за английскую команду (8 «сухих» матчей).

Рыночный ценник на вратаря составляет 22 млн евро («Transfermarkt»).

В ноябре прошлого года Райя впервые получил вызов в сборную Испании. Всего в его активе 2 игры за национальную команду.

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