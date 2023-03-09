Назван фаворит в гонке за Магуайром

Дата публикации: 09-03-2023

По информации издания «90min», основным претендентом на Гарри Магуайра является «Ньюкасл». Защитник потерял место в основе «Манчестер Юнайтед» и по окончании сезона может перейти в другую команду. В услугах англичанина также заинтересован «Вест Хэм», но шансов заполучить его больше у «сорок».



«МЮ» подписал Магуайра летом 2019 года. Трансфер центрбека обошелся «красным дьяволам» в 87 млн евро.



В текущем сезоне на счету 30-летнего футболиста 21 игра (без результативных действий).



Соглашение Магуайра с командой Эрика тен Хага действует до лета 2025 года и имеет опцию продления еще на 1 сезон. Рыночная стоимость Гарри равняется 30 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).