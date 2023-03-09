«Атлетико» нашел замену Облаку

Дата публикации: 09-03-2023

В скором времени «Атлетико» может расстаться с Яном Облаком. «Матрасники» испытывают определенные финансовые трудности. Трансфер кипера оценивается в 80-90 млн евро. Данная сумма может помочь решить проблемы клуба с финансами.



Мадридцы уже определились с заменой для Облака. «Атлетико» остановил свой выбор на Доминике Ливаковиче, пишет «Todofichajes». Вратарь, принадлежащий загребскому «Динамо», блестяще проявил себя на катарском ЧМ. Его переход обойдется испанской команде 15-20 млн евро.



Контракт Ливаковича с «синими» рассчитан до середины 2024 года. В нынешнем сезоне голкипер защищал ворота загребского клуба в 36 встречах (7 игр без пропущенных мячей).



Эксперты портала Transfermarkt.de оценивают хорвата в 14 000 000 евро.