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«Интер» нацелился на топ-защитника из АПЛ

Дата публикации: 09-03-2023

«Интер» продолжает искать замену Милану Шкриньяру, который уже заключил предварительное соглашение с «ПСЖ» и покинет команду по окончании сезона. Миланцы надеются подписать топового игрока.

«Todofichajes» сообщает, что внимание итальянского клуба привлек Калиду Кулибали, выступающий за «Челси». Сенегалец долгое время играл в Серии А за «Наполи». В лондонскую команду защитник перебрался минувшим летом. «Аристократы» выкупили права на него за 38 млн евро.

В текущем сезоне на счету Кулибали 24 матча за «Челси» (2 забитых мяча).

Соглашение 31-летнего сенегальца с «синими» действует до июня 2026 года. Рыночный ценник на защитника составляет 35 млн евро (по данным «Transfermarkt»).

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