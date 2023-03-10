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«Челси» может продать Маунта летом за 50 млн евро. Претенденты – «МЮ» и «Ливерпуль»

Дата публикации: 10-03-2023

«The Guardian» пишет, что летом «Челси» будет открыт к предложениям по трансферу Мэйсона Маунта.

Лондонцы не могут согласовать с хавбеком пролонгацию соглашения, заканчивающегося в середине 2024 года. «Аристократы» не готовы удовлетворить финансовые запросы футболиста. По действующему договору Маунт имеет одну из самых низких зарплат среди футболистов «Челси». После подписания нового соглашения полузащитник хочет получать более 0,2 млн евро в неделю, но лондонцы не готовы платить ему такую сумму.

Чтобы не отпустить Маунта бесплатно, «синие» могут рассмотреть вариант с его продажей по окончании сезона. Среди претендентов на 24-летнего англичанина значатся «МЮ» и «Ливерпуль».

Transfermarkt.de оценивает игрока в 75 млн евро.

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