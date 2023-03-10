Защитник «Арсенала» Тирни привлек внимание «Ньюкасла»

Дата публикации: 10-03-2023

Следующим клубом Кирана Тирни может стать «Ньюкасл Юнайтед». «Сороки» рассматривают вариант с подписанием защитника «Арсенала», сообщает «90min».



Микель Артета, возглавляющий «канониров», доволен игрой Тирни. Однако с появлением в клубе Александра Зинченко шотландец стал получать значительно меньше игрового времени. Теперь фулбек, чтобы не лишиться места в национальной команде, может решиться на переход в другой клуб.



«Ньюкасл» готов воспользоваться ситуацией. «Черно-белые», возглавляемые Эдди Хау, ищут игрока на левый край обороны. Вариант с Тирни для клуба представляется весьма привлекательным.



В сезоне 2022/2023 в активе Кирана 26 игр за «Арсенал» (1 гол, 1 ассист). Его контракт с лондонцами истекает в 2026 году.