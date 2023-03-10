«Relevo»: «ПСЖ» может уволить Галтье. Тухель – кандидат на замену

Дата публикации: 10-03-2023

Нассер Аль-Хелаифи, являющийся президентом «Пари Сен-Жермен», намерен обсудить с руководством парижан будущее Кристофа Галтье, возглавляющего французскую команду.



По данным «Relevo», Аль-Хелаифи недоволен результатами клуба в ЛЧ. «Красно-синие» закончили борьбу на стадии 1/8 финала, уступив в обоих встречах «Баварии». Президента «ПСЖ» не устроило, что подопечные Галтье не только не забили ни одного мяча в 2 играх, но и не доставили серьезных проблем мюнхенцам. Лидерства в Лиге 1, где парижане уже вряд ли упустят чемпионство, может не хватить Галтье, чтобы сохранить тренерскую должность.



Источник отмечает, что в случае отставки 56-летнего специалиста его место может занять Томас Тухель, ранее уже тренировавший «ПСЖ». Последним клубом немца был «Челси», который он покинул в сентябре 2022 года.