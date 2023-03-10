«Барселона» снизила ценник на Фати

Дата публикации: 10-03-2023

«Барселона» так и не смогла преодолеть финансовые трудности. В сложившейся ситуации каталонцы не исключают продажу Ансу Фати.



«Sport» информирует, что «блаугранас» снизили ценник на вингера. Ранее в клубе рассчитывали выручить с его продажи 100 000 000 евро. Теперь «Барса» согласна отпустить его за меньшую сумму.



На Фати имеется спрос в Европе. Ранее СМИ сообщали об интересе к нему со стороны «Тоттенхэма», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».



В текущем сезоне на счету 20-летнего футболиста 6 забитых мячей и 3 результативных паса в 36 встречах.



Контракт Фати с «Барселоной» действует до июня 2027 года. Рыночная стоимость испанца – 50 млн евро («Transfermarkt»).