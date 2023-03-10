«Ювентус» нацелился на чемпиона мира

Дата публикации: 10-03-2023

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Родриго де Пауль привлек внимание «Ювентуса». Информацию опубликовало издание «TodoFichajes».



Правами на аргентинца владеет «Атлетико». «Матрасники» испытывают определенные финансовые трудности и готовы рассмотреть предложения по трансферу полузащитника. На приобретение 28-летнего игрока туринцы планируют потратить порядка 40 000 000 евро.



В текущем сезоне в активе де Пауля 25 встреч за команду из Мадрида, в которых он отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами.



Трудовой договор Родриго с «Атлетико» рассчитан до середины 2026 года. Рыночный ценник на хавбека составляет 40 млн евро (по версии «Transfermarkt»).



В декабре де Пауль вместе со сборной Аргентины завоевал золото катарского чемпионата мира.