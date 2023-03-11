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«Барселона» может купить игрока сборной Бельгии за 15 млн евро

Дата публикации: 11-03-2023

«Todofichajes» информирует, что Тома Менье, права на которого принадлежат «Боруссии» (Дортмунд), привлек внимание «Барселоны». Каталонцы рассчитывают оформить переход крайнего защитника за сумму в 15 млн евро.

Для «Барселоны» бельгиец не является приоритетным вариантом. «Сине-гранатовые» хотели бы заполучить Диогу Далота или Хуана Фойта, но с учетом имеющихся финансовых трудностей подписать их клубу вряд ли удастся. Именно потому каталонцы попробуют приобрести Менье.

В сезоне 2022/2023 Тома выходил на поле в составе «шмелей» в 15 играх (1 голевая передача).

Соглашение 31-летнего защитника с дортмундцами истекает в середине 2024 года. Рыночная стоимость Менье составляет 6,5 млн евро («Transfermarkt»).

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