Миранчук – приоритетная цель «Торино» на летнее трансферное окно

Дата публикации: 11-03-2023

Ближайшим летом «Торино» рассчитывает выкупить права на Алексея Миранчука, принадлежащего «Аталанте». Информацией поделился ресурс «Евро-Футбол».



Именно россиянин станет приоритетной целью туринского клуба на летнюю трансферную кампанию. В «Торино» не намерены заниматься поисками других футболистов до наступления ясности по будущему Миранчука в клубе. При этом переход хавбека может и не состояться, поскольку Джан Пьеро Гасперини, возглавляющий бергамасков, рассчитывает на россиянина в будущем сезоне.



Следует отметить, что интерес к Миранчуку проявляют и другие итальянские команды. Представители 27-летнего футболиста думают над возможными вариантами. В текущем сезоне Алексей провел за «быков» 21 игру (4 гола, 4 ассиста).