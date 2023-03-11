Два клуба АПЛ интересуются полузащитником «Айнтрахта» Камадой

Дата публикации: 11-03-2023

«Bild» информирует, что Даити Камада может продолжить карьеру в английском топ-клубе. В услугах хавбека «Айнтрахта» заинтересованы «МЮ» и «Челси».



Ранее СМИ писали, что будущее футболиста уже решено. Следующим клубом Камады должна была стать «Боруссия» из Дортмунда, которая в устной форме согласовала его переход. Однако «Юнайтед» и «Челси» не оставляют попыток переманить японца.



Трудовые отношения хавбека с «Айнтрахтом» истекают ближайшим летом. В нынешнем сезоне в активе Камады 32 встречи за франкфуртскую команду (13 забитых мячей, 5 голевых передач).



Стоимость атакующего полузащитника равняется 30 млн евро (источник – Transfermarkt.de).



За сборную Японии Камада провел 26 поединков (6 голов).