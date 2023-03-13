03:09 ()
Свернуть список

Владельцы «МЮ» отложили продажу клуба до лета

Дата публикации: 13-03-2023

Собственники «Ман Юнайтед» приняли решение не продавать клуб до лета, пишет издание «The Telegraph».

Изначально семья Глейзеров намеревалась реализовать данный актив в течение 1-го квартала 2023 года или до конца апреля. Теперь их планы поменялись. Владельцы «красных дьяволов» решили дождаться открытия летнего трансферного окна. Глейзеры рассчитывают выручить с продажи «МЮ» не меньше 5 млрд фунтов, а имеющиеся предложения от сэра Джима Рэтклиффа и Джассима бин Хамада Аль Тани не дотягивают до данной суммы.

При этом своих намерений по продаже клуба собственника «манкунианцев» не поменяли. Однако они планируют получить за гранда АПЛ сумму, которая бы их устроила, потому не намерены спешить с закрытием сделки.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close