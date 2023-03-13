Владельцы «МЮ» отложили продажу клуба до лета

Дата публикации: 13-03-2023

Собственники «Ман Юнайтед» приняли решение не продавать клуб до лета, пишет издание «The Telegraph».



Изначально семья Глейзеров намеревалась реализовать данный актив в течение 1-го квартала 2023 года или до конца апреля. Теперь их планы поменялись. Владельцы «красных дьяволов» решили дождаться открытия летнего трансферного окна. Глейзеры рассчитывают выручить с продажи «МЮ» не меньше 5 млрд фунтов, а имеющиеся предложения от сэра Джима Рэтклиффа и Джассима бин Хамада Аль Тани не дотягивают до данной суммы.



При этом своих намерений по продаже клуба собственника «манкунианцев» не поменяли. Однако они планируют получить за гранда АПЛ сумму, которая бы их устроила, потому не намерены спешить с закрытием сделки.